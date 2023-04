La fabrique du bonheur. Vivre les bienfaits de la psychologie positive au quotidien

Entrez dans la nouvelle ère de la psychologie validée par les neurosciences et découvrez, dans cet ouvrage complet et nourri par de nombreux questionnaires, tests et applications concrètes, comment fabriquer du bonheur dans votre vie grâce aux ressources de la psychologie positive. Martin E. P. Seligman a fondé et conceptualisé la psychologie positive, une approche de guérison profonde de l'être qui a révolutionné la psychologie depuis plusieurs années. En vous concentrant non pas sur la cause du mal-être, mais sur vos forces et vos ressources personnelles, vous parviendrez mécaniquement à créer du bonheur, à guérir spontanément de vos blessures émotionnelles et à transformer votre qualité de vie. Le père fondateur de la psychologie positive vous guide de façon très pratique sur le chemin du bonheur.