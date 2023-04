Avec les métiers de l'aéronautique, vous découvrirez un secteur caractérisé par : Une industrie de pointe, porteuse d'innovations et reconnue au niveau mondial. Des débouchés assurés dans l'ensemble des métiers et dans plusieurs régions pilotes. Des emplois à différents niveaux de qualification : du bac professionnel à bac + 5. Des évolutions de carrière possibles, en termes de fonctions et d'entreprises. 5 familles de métiers : R&D, production, essais, maintenance, métiers support