Chien Pourri ! : Le grand fourre-toutout

Pour connaître l'univers de Chien Pourri et Chaplapla de A à Z...et sur le bout des pattes ! C comme Chaplapla Le meilleur ami des enfants et de Chien pourri. Ils se sont rencontrés dans la rue et vivent depuis dans une poubelle. Comme son nom l'indique, Chaplapla est plat. Le but de son existence est de trouver une pompe à vélo pour se regonfler. En attendant, il peut toujours compter sur Chien Pourri pour lui remonter le moral. T comme Taille Combien mesure Chien Pourri ? Chien Pourri mesure exactement 75 cm. Ce n'est ni trop haut, ni trop bas par rapport au caniveau. Il a la taille idéale d'une poubelle. Il est plus petit qu'une girafe mais plus grand qu'un pigeon. La taille de Chaplapla varie, elle, beaucoup. Il peut passer de 5 cm à 20 cm. Lorsque ses pattes sont bien gonflées, il peut atteindre les 22 cm.