Jambon, bacon, lardons & cie

" Dis, on mange quoi ce soir ? " Vous en avez marre de cette incessante question ? Voici la solution : du jambon, du bacon, des lardons ou encore du chorizo, 3 ou 4 ingrédients en plus, et le tour est joué ! Découvrez 50 recettes de petits plats ultra rapides et toujours aussi gourmands avec des ingrédients que vous trouverez forcément dans votre frigo : croque-monsieur, quiche lorraine, pommes de terre farcies... Variez les plaisirs !