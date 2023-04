Ma petite encyclopédie

Découvrir le monde et enrichir son vocabulaire ! 100 mots et concepts à découvrir sur des thèmes forts : - l'univers ; - la planète Terre - les animaux sauvages ; - le corps humain ; - les véhicules ; - les objets de la vie quotidienne ; Pour chaque mot ou notion à découvrir : une définition courte, intelligible pour un enfant, est proposée. Qu'est-ce que le big bang, le système solaire, la pollinisation ou encore la pollution de l'air ? Cet imagier encyclopédique pour les tout-petits répondra de façon très simple à toutes leurs questions. Sur chaque page, des flaps à soulever, pour découvrir toujours plus de mots et de concepts !