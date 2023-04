Réussir le concours de technicien de police technique et scientifique de la police nationale. Concours externe et interne

Cet ouvrage de préparation au concours de technicien de police technique et scientifique de la police nationale vous propose : - une méthodologie détaillée pour chaque épreuve écrite ou orale, mais également pour les tests psychotechniques ; - des conseils de préparation précis et adaptés ; - des sujets des concours 2022 et 2023 corrigés ; - une analyse minutieuse des règles des concours ainsi que des attentes des jurys. Outil de travail indispensable, ce livre vous permettra non seulement de vous entraîner avec efficacité aux différentes épreuves, mais encore de vous familiariser avec " l'esprit du nouveau concours ". L'équipe de rédaction est composée de policiers scientifiques et de spécialistes des disciplines.