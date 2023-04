Des deux côtés de la frontière

8 mai 1945, l'Armistice, mais pas la fin de toutes les hostilités. Il demeure des rancoeurs bien ancrées dans les mentalités de l'après-guerre. Dans les décombres, la haine des Boches et la fatalité vont indéniablement séparer une famille. Le non-dit durera 70 ans. Ce récit s'inspire de faits réels, de ceux qui traversent en sourdine les générations pour rejaillir avec fracas des décennies plus tard. Il y est question d'un petit garçon né en Allemagne, d'un père revenu du STO et à qui on a intimé l'ordre de garder le silence sur cet enfant. Professeur de français, Damien Schmit se passionne depuis toujours pour l'écriture, la peinture et la musique, qui s'entremêlent dans ses écrits, parus aux Editions du Panthéon.