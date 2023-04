La fabrique des étrangers. Sujets à la frontière

Où peut-on croiser plus de diversité que devant le guichet de l'Office des étrangers ? Et pourtant, le droit a choisi de regrouper et d'écraser ce foisonnement de différences sous une catégorie juridique homogénéisante : les "étrangers" . En combinant des outils tirés à la fois de la philosophie et du droit, Nina Hetmanska retrace la généalogie de cette catégorie juridique singulière qu'est le statut d' "étranger" . Comment s'est-il progressivement dessiné ? Devait-il nécessairement se construire en opposition à la nationalité ? Condamne-t-il les étrangers à s'assujettir au pouvoir administratif pour être reconnus comme des sujets à part entière ? Partant de l'hypothèse selon laquelle toute catégorie juridique crée une différence bien plus qu'elle ne la constate, cet ouvrage explore jusque dans ses dernières ramifications l'impact du statut d'étranger sur les trajectoires biographiques des migrants.