Nature lotoise. Les trésors du Causse

Après un premier ouvrage consacré à l'eau, ce second opus de "Nature lotoise" quitte les luxuriantes vallées et nous ouvre une fenêtre sur la nature profonde du Causse, sur ses paysages de sous-bois, ses fleurs, notamment orchidées, sur la diversité de ses mammifères, ses magnifiques papillons, ses étranges empuses et leur art de la dissimulation, ... bref sur l'intimité d'un écosystème fort méconnu, et pourtant si emblématique de notre région, sur un "monde" qui a su rester sauvage, dont l'auteur, à force de patience et d'observations, a su , avec une grande sensibilité et une grande maîtrise technique, capturer "l'essence" . Un véritable voyage immobile !