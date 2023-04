Culture économique, juridique & managériale CEJM BTS 2e année Grand angle. Livre de l'élève, Edition 2023

Une nouvelle édition pour être en phase avec l'actualité des entreprises et des marchés. Très bien construit, efficace, il est enrichi des nouvelles vidéos et quiz interactifs ! Des documents renouvelés très visuels. L'interview exclusive d'un entrepreneur pour lancer chaque thème du programme et comprendre ainsi les enjeux et les défis des entreprises d'aujourd'hui. 16 podcasts de revisions pour expliquer toutes les notions du programme et réviser autrement. 8 fiches de révision cartonnées et détachables à compléter. 8 quiz Kyushi ludiques et chronométrés à faire en classe. Des focus sur la méthodologie propre à chaque matière. Prépa BTS : un entraînement transversal complet et concret pour l'examen.