Les enfants de la Balme Tome 3 : L'étau se resserre

Les aventures de Philippe, Marie et Paul, trois enfants, pris dans le tumulte de la seconde guerre mondiale. Dans leur village de Haute-Savoie, ils décident de ne pas se soumettre et de résister. De tout petits actes, qui vont cependant leur faire côtoyer des grands héros de la Résistance française. Ce troisième tome relate leurs aventures au cours de l'année 1942. Le roman se conclut par un petit dossier historique qui présente les faits et les personnages qui servent de cadre au récit.