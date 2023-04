Rencontre Tome 1 : Rencontre à la bibliothèque

Après avoir subi un traumatisme crânien lors du dernier match de football de sa dernière année de lycée, la vie de Ryder Garrett n'a plus jamais été la même. La plupart du temps, il est heureux quand il peut se rappeler le chemin de la maison. Il n'y a pas de place dans sa vie pour la romance ou l'amour, ce qui signifie qu'il est destiné à mourir vierge. Stig Minton ne se souvient pas de ce qu'être vierge veut dire. De douze ans l'ainé de Ryder, il a eu beaucoup d'expériences et les cicatrices pour le prouver... physiquement et mentalement. Mais lorsque ces deux hommes se réunissent pour aider à organiser un mariage, ils se lient d'amitié, une amitié dont ils ont tous les deux désespérément besoin. Au fur et à mesure que leur relation évolue, les sentiments deviennent plus profonds. Mais est-il stupide de risquer ce nouveau - Eh oui, nécessaire - lien dans la poursuite de quelque chose qui est voué à l'échec ? Ils pensent tous les deux qu'ils sont trop brisés pour que cela fonctionne. Mais que faire s'ils ont tort ? Deux âmes brisées pourraient bien être capables de soigner les maux de l'autre...