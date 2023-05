J'ai peur du noir

Aujourd'hui, Amélie, son papa et son doudou Newton déménagent. Amélie ne se sent pas bien encore dans sa nouvelle maison surtout le soir et la nuit où des monstres effrayants semblent occuper sa chambre. Il faudra tout l'amour de son papa, la bienveillance de la bibliothécaire et l'amitié naissante des petits voisins pour qu'Amélie et Newton se sentent enfin bien chez eux. Un très bel album sensible, délicat, bienveillant sur un sujet très important.