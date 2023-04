Aux temps de la justice. En quête des sources pures du droit

Délié de toute attache avec une culture propre, le droit, dans l'optique libérale, ne se conçoit plus comme un ordonnancement recueilli du passé, mais comme un agencement volontariste et artificialisé en rupture délibérée avec lui. L'idéal, voire l'idée, de justice s'est dilué dans la masse informe et uniforme des individualismes, tandis que le droit a perdu de sa cohérence pour ne plus être qu'un catalogue pléthorique et indigeste de normes devenues prioritairement des biens de consommation monnayables, substituables et périssables. L'objet du présent essai est d'analyser la progressive dissociation du droit et du juste, et de rechercher - voire de renouer avec - les racines historiques et spirituelles du droit. Aristide Leucate est juriste et essayiste. Ses travaux portent sur le droit, la philosophie et l'histoire des idées. Il est notamment l'auteur d'un "Qui suis-je ? " sur Carl Schmitt aux éditions Pardès ainsi que de Carl Schmitt et la gauche radicale aux éditions de la Nouvelle Librairie.