En eaux profondes

Quand Hayden décroche un poste de maître-nageur sur une petite île peu fréquentée par le tourisme, il s'attend à passer un été tranquille et sans tracas. Mais Greenloch est loin d'être un îlot de terre aussi paisible qu'on le croit. Depuis plusieurs siècles, une malédiction plane sur l'île. On dit que tous les cent ans, le démon Mélach vient collecter un tribut et fait gronder la tempête tant et aussi longtemps qu'il ne l'a pas obtenu. Hayden n'est pas du genre à croire à ce type d'histoire, mais quand les habitants de Greenloch commencent à agir bizarrement avec lui et qu'une série d'événements étranges se produit, il doit réviser son jugement. Et si on l'avait fait venir sur Greenloch pour servir de sacrifice humain au démon qui hante les eaux ?