MacGuffin & Alan Smithee. Swinging London

Début 1968. Les coalitions nouées lors de la Deuxième Guerre mondiale se sont dissoutes et les alliés d'autrefois se livrent maintenant à un affrontement larvé et secret. Tandis que Londres vibre au rythme des Swinging Sixties, une série de scandales impliquant de hauts fonctionnaires ébranle le gouvernement britannique. Entre les murs d'une école pour jeunes filles respectables se trame une machination qui pourrait semer le chaos au Royaume-Uni. Les agents spéciaux de la S6, MacGuffin et Alan Smithee, mènent l'enquête avec le doigté qu'on leur connaît...