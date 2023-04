Un Dieu nommé peut-être. Ou Le génie du judaïsme

Alain Monestier s'attache à faire entrer son lecteur dans l'univers mental des hommes de la Bible et à décrire leur tour d'esprit , non pour qu'il y trouve une "méthode" à la manière de Descartes ou une "logique" à la façon Aristote, mais pour qu'il se rende sensible à une démarche de la pensée qu'on pourrait considérer comme le "coup de génie du judaïsme" , une démarche qui consiste à projeter l'esprit de l'homme au-delà de lui-même, afin de le tourner vers ce "Dieu dont les pensées sont aussi élevées au-dessus de ses pensées que le ciel est élevé au-dessus de la terre" . L'un des thèmes est l'opposition entre "l'ontologie réaliste" , celle qui s'est imposée en Occident en se référant à l'hellénisme, et "l'ontologie ouverte" , celle de la Bible et du Talmud. La première suppose un monde clos et accessible à la raison humaine qui peut en prendre possession. La seconde est mue par le désir de l'inconnaissable, de l'indéterminé et donc de l'infini.