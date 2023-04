Konrad Lorenz. Un biologiste au chevet de la civilisation

Biologiste et fondateur de l'éthologie, Konrad Lorenz a consacré sa vie à l'étude des poissons, des oies, des corneilles et de beaucoup d'autres animaux, sans jamais cesser pour autant de penser à l'homme en arrière-plan. Or, son regard sur la civilisation moderne était celui d'un homme inquiet, ce dont témoigne le titre de deux de ses ouvrages : Les Huit Péchés capitaux de notre civilisation et L'Homme en péril. Lorenz nous a quittés en 1989 mais, à l'évidence, ses préoccupations conservent toute leur actualité. A travers un examen attentif de l'oeuvre de Lorenz et de ses apports à la connaissance scientifique, Yves Christen nous montre tout ce que nous avons à retenir d'un homme qui a passé sa vie dans l'amicale proximité des animaux. Il y a là de riches enseignements pour les hommes de notre siècle. Yves Christen, biologiste et écrivain, est l'auteur de nombreux livres, notamment L'animal est-il une personne ? (Flammarion), L´animal est-il un philosophe ? (Odile Jacob), L'homme bioculturel (le Rocher), Marx et Darwin (Albin Michel) et L'heure de la sociobiologie (Albin Michel).