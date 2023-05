Sous la réhabilitation, le contrôle. La justice des mineurs au XXIe siècle

Ce livre décrypte les rouages du traitement des jeunes contrevenants à Montréal. Il montre comment se profile, depuis les années 1990, une logique de contrôle qui pèse sur les jeunes les plus fragilisés et met à l'épreuve l'idée même de les réhabiliter. Le lecteur aura à sa disposition des outils, des constats et des analyses susceptibles de nourrir des conversations collectives sur les transformations croisées de l'Etat social et de la justice pénale.