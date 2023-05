Nina du Royaume aux étoiles Tome 6

J'ai pris ma décision. On attaquera Fortuna avant l'arrivée du printemps. Pour ses agissements lors du tournoi de l'empire, Sett est emprisonné. De son côté, Nina réussit à parler seule à seul avec Azur qui lui réitère son envie de la faire revenir à Fortuna. Mais la princesse est bien résolue à rester à Galgada pour les protéger, lui et son pays. Et elle va devoir faire vite car le roi de Galgada décide d'avancer le mariage entre Nina et Sett, et l'invasion de Fortuna.