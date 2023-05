Bruxelles mondiale. De Paul Otlet à nos jours

Le Mundaneum, ouvert au public depuis 1998, est un centre d'archives et un espace muséal situé à Mons en Belgique. A l'origine, de 1920 à 1934, il était situé à Bruxelles, sous le nom de Palais mondial et était composé de seize salles didactiques, du Répertoire Bibliographique Universel comprenant douze millions de fiches, d'un musée de la Presse avec 200 000 spécimens de journaux du monde entier, reprenant les collections essentiellement constituées entre 1895 et 1914. Redécouverts après l'explosion d'Internet, le Mundaneum et ses fondateurs, Paul Otlet (1868-1944), Léonie (1857-1949) et son frère Henri La Fontaine (1854-1943), prix Nobel de la Paix en 1913, sont aujourd'hui considérés comme els pionniers du Web et des moteurs de recherche. Le Mundaneum a reçu le Label du patrimoine européen en 2016. Ce livre raconte l'histoire d'une ville, Bruxelles. L'histoire de femmes et d'hommes qui, il y a un siècle, y ont anticipé le monde numérique et donné corps à leur rêve : l'accès pour tous à l'information et au savoir, Paul Otlet, Henri et sa soeur Léonie Lafontaine. L'histoire de ceux qui ont façonné la ville et l'histoire de ceux qui l'ont abimée. Ce livre est un manifeste pour une Bruxelles pleinement émancipée, assumant ses racines et fière de ses identités plurielles. Pour une Bruxelles qui revendique son statut de petite utopie universaliste en marche. Pour une Bruxelles qui prend son destin en main, avec l'ambition d'être une cité-monde qui inspire l'Europe et constitue un tremplin pour n'importe quel être humain.