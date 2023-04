L'esclavage raconté aux enfants

Grâce à ce beau livre docu, les enfants sont familiarisés à l'histoire de l'esclavage dans le monde et des luttes abolitionnistes, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Avec Frédéric Régent, spécialiste de la question, ils découvrent la triste réalité du commerce triangulaire et ses héritages politiques, culturelles et humains. Dans un texte simple et inspirant, l'historien revient tout particulièrement sur l'esclavage colonial, sa réglementation, et le quotidien difficile des hommes, des femmes et des enfants (! ) dans les plantations, qu'ils soient esclaves domestiques, esclaves dits de talent (commandeurs) ou encore nègres de pioche (cultivateurs).