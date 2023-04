Emily Ratajkowski est une mannequin et actrice acclamée, une progressiste politiquement engagée, une entrepreneure à succès, un phénomène mondial grâce aux médias de tous les pays et aux réseaux sociaux, et maintenant, une écrivaine. Devenue mondialement célèbre à l'âge de vingt et un ans, elle a suscité à la fois des éloges et de la fureur, avec l'affichage provocateur de son corps comme une déclaration d'autonomisation féministe. My Body est un ensemble de textes qui relatent des expériences vécues et des souvenirs dans lesquels Emily Ratajkowski décrit la marchandisation de son corps, et de celui des femmes en général. A travers le récit de moments précis de sa vie, elle étudie la fétichisation culturelle de la beauté des femmes et des jeunes filles, l'obsession doublée de mépris pour la sexualité féminine, la dynamique perverse des industries de la mode et du cinéma et la zone grise entre le consentement et la violence. Subtil, déterminé et incisif, My Body marque les débuts d'une écrivaine clairvoyante, débordante de courage et d'intelligence.