Dans la peau d'une plante. 70 questions impertinentes sur la vie cachée des plantes

"Une plongée dans l'extraordinaire ordinaire d'une plante". Fleur d'un jour, chêne millénaire, brin d'herbe, arbre majestueux : au quotidien, les plantes nous entourent, mais sait-on vraiment comment elles vivent ? Catherine Lenne nous offre les clés indispensables pour comprendre le fonctionnement de la vie végétale et mieux connaître son infinie richesse. En 70 questions didactiques et impertinentes, Catherine Lenne transporte le lecteur dans la peau d'une plante : sa vie sexuelle, sa vie sociale, ses problèmes de poids, ses voyages... Facile à lire, scientifique et documenté, ce livre comblera tous les curieux de nature et de connaissance, avec une mention spéciale pour les amateurs de fleurs et de forêts. Catherine Lenne est enseignante-chercheuse en biologie végétale à l'université Clermont Auvergne de Clermont-Ferrand. Elle est notamment l'auteure de Dans la peau d'un arbre ("Points Terre" , 2023).