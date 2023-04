Miko et les 7 clés du Royaume de Dieu

Miko, Raph et Gaby ont découvert dans le tome 1 les sept secrets de la Bible. Désormais, leur trio s'est agrandi avec Archie, et ils souhaitent approfondir leurs connaissances en démarrant le catéchisme et en se préparant au baptême pour Raph, Gaby et Archie. D'abord un peu intimidés au milieu des autres enfants, dont une certaine Camomille qui croit tout savoir mieux que tout le monde, Miko et ses amis vont peu à peu découvrir qu'une véritable aventure les attend... quels nouveaux personnages bibliques vont-ils rencontrer cette fois ? Cette nouvelle aventure va leur faire découvrir tous les trésors de la vie d'enfants de Dieu.