Toutes en selle ! : Fières à cheval

Une nouvelle monitrice vient d'arriver au club ! Le club équestre des Rivières est un véritable sanctuaire pour Aby, Charlie et Lou. Mais entre l'arrivée d'une nouvelle monitrice aux méthodes un peu étranges et la venue de camarades de classe d'Aby, c'est l'équilibre de ce petit monde qui est menacé. Aby ne l'entend pas de cette oreille ! Avec l'aide de Lou, la jeune fille va tout mettre en oeuvre pour protéger son cocon. Charlie, qui au contraire apprend à gagner en autonomie, compte sur l'équithérapie pour tenter de redonner confiance à son amie. Lou et Charlie parviendront-elles à aider Aby à accepter ces changements et à s'affirmer ? Un roman d'équitation tendre, moderne et résolument féministe.