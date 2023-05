Quand pousse une graine

Une graine tombe et s'enfouit dans le sol. Le soleil brille, il pleut, la graine pousse... Illustrant un texte très simple, accessible aux petits à partir de 3-4 ans, Antoinette Portis offre ici un bel album, pourvu d'un spectaculaire rabat en son milieu, sur le cycle de la vie d'un tournesol. Pour comprendre comment une graine devient un tournesol, l'enfant, sous la conduite d'un adulte, examinera le sol avec patience et attention. Il pourra ainsi observer que des racines sinueuses poussent, puis qu'une tige sort de terre et que de nouvelles graines émergent parmi les pétales en fleurs... A la fin du livre, une double page élargit le propos. Elle explique aux plus grands les cycles de la vie des plantes et souligne la façon dont les fleurs et les graines dépendent d'autres créatures dans la nature, en perpétuel renouvellement. Antoinette Portis est l'auteure de nombreux livres pour enfants, parmi lesquels trois albums ont déjà été publiés dans cette même collection : en 2018, Avec toi, maman, Hé, l'eau ! en 2019 et Une journée verte en 2021. Récipiendaire de la prestigieuse bourse Sendak, elle vit dans le sud de la Californie.