Qu'est-ce que le beau ? A quoi mesure-t-on la valeur d'une oeuvre d'art ? Quel est le rôle d'un musée ? Comment se forme le goût ? Qu'est-ce qui distingue un original de sa reproduction ? La bande dessinée est-elle un art légitime ? Dans cet essai graphique et autobiographique, Claire Le Men construit son " musée imaginaire " et propose aux lecteurs et lectrices de vagabonder parmi ses oeuvres favorites - ; des chefs-d'oeuvre comme des productions d'artistes plus confidentiels - ; pour interroger le rôle de l'art, ses fonctions et ses significations sociales. En mêlant avec une grande virtuosité et beaucoup d'humour ses souvenirs d'enfance auprès de sa mère, historienne de l'art et personnage haut en couleur, les écrits d'auteurs tels Pierre Bourdieu, André Malraux ou Jean Renoir, des anecdotes éclairantes sur certaines oeuvres ou sur des mouvements artistiques, et ses réflexions personnelles, l'autrice livre avec Mon musée imaginaire un ouvrage passionnant qui raconte son parcours et sa relation avec sa mère tout en faisant vivre l'histoire de l'art.