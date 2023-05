Une chasse à l'homme sur une île sauvage. Jonas est un auteur à succès, mais il n'est pas heureux. Sa femme, Elisabeth, a claqué la porte brusquement, sa vie va prendre un nouveau tournant : il décide de partir sur les traces d'un père qu'il n'a jamais connu. Sur un bateau mené par deux frères que tout oppose, Jonas se lance dans une chasse à l'homme à travers les iles. Une quête identitaire entre terre et mer, au rythme du vent qui s'intensifie au fil du voyage. Il n'aurait jamais pu imaginer ce qui l'attendait : la rencontre d'une femme étrange et sauvage, la confrontation avec un père indifférent, la mort d'un ami tué de ses propres mains, et la traque qui allait en découler.