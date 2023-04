Chacun ses goûts Tome 6

Le petit frère de Haru, Mî, vient rendre visite à Haru et à Ao dans l'appartement où ils cohabitent. Ao découvre le passé surprenant de ce frère et sa soeur... Même s'il ne se passe rien de spectaculaire, la vie de Haru et d'Ao s'écoule paisiblement. Et cela va bientôt faire un an qu'ils vivent en colocation... Un dernier volume rempli de bonheur !