Mai 1967, la Guadeloupe est sous pression. Une manifestation dégénère en une émeute sévèrement réprimée par la préfecture. Dans les jours qui suivent, les rumeurs évoquent des dizaines de morts, et de nombreux Guadeloupéens sont arrêtés et enfermés en métropole, avant d'être jugés pour sédition. Lucille, la compagne du journaliste Luc Blanchard, en fait partie. Pour l'innocenter, Blanchard se lance dans une enquête qui le mène jusqu'aux plus hautes instances du gouvernement gaulliste. Et ses révélations sont un caillou de plus dans la chaussure d'édiles totalement dépassés par la colère contre un pouvoir qui cherche à étouffer les aspirations des populations d'outre-mer, mais aussi celles de la jeunesse qui descend dans la rue en mai 68.