Pilote cotier 1B. Du Cap Dramont à Gênes

DU CAP DRAMONT A GENES L'indispensable guide de la Rivièra et de Ligure Cette partie de la côte méditerranéenne offre dès les premiers bords l'enchantement des rivages du haut massif de l'Estérel avec ses roches rougeâtres et sa multitude de petites criques sauvages. Plus à l'Est, le vaste golfe de La Napoule abrite des ports prestigieux comme ceux de Cannes et Golfe Juan que sépare les belles îles de Lérins. S'il en fallait un peu plus pour vous convaincre de pointer votre étrave en ces lieux on pourrait encore vanter l'incroyable baie de Villefranche et es senteurs de mimosa et de citron du port de Menton. Le passage de la frontière n'entraîne pas de changement dans la physionomie du rivage. La chaîne des Alpes forme en arrière de la côte une haute barrière montagneuse couverte de neige en hiver. Les ports de plaisance italiens, un peu plus espacés que sur la Côte d'Azur, sont encore très nombreux. Ce Pilote Côtier, entièrement revu et corrigé, est l'outil indispensable des navigateurs, expérimentés ou pas. Il contient tous les renseignements et tous les conseils pour naviguer, de jour comme de nuit, et pour composer vos plus belles croisières. Pour cette nouvelle édition, nous avons modernisé la présentation avec toujours plus de photos et de plans, avec des commentaires claires et précis, des informations parfaitement documentées et à jour des dernières modifications. Ce travail a été réalisé par des auteurs dont la connaissance de ces côtes est le fruit de leurs innombrables navigations. C'est cette compétence et ce sérieux qui ont fait, depuis plus de 40 ans, le succès de la collection des Pilote Côtier auprès de tous les plaisanciers.