Tenir debout. "Et pourquoi le coeur n'aurait-il pas d'estomac ?"

- " Chasseur-cueilleur de poèmes " Arthur Navellou, rêve, joue et écrit pour " divertir la mort le plus longtemps possible ", au fil des pages, il convoque les fantômes de ses ancêtres, ses souvenirs d'enfance, ses joies et ses peurs. - Il collectionne les histoires de chutes ascensionnelles et crée une galerie de portraits d'inconnus ayant trébuché. Parmi eux, Franz Reichelt l'inventeur malheureux du manteau parachute, ou Adelir Antônio de Carli qui voyagea dans les airs à l'aide de ballons gonflés d'hélium. - Il essaie ainsi de tenir debout face à l'absurdité, s'amuse de ses chutes et se relève avec l'envie d'être vivant.