Les mystères de Marseille

Philippe, jeune homme charmant mais pauvre et sans titre, s'éprend de la jeune Blanche de Cazalis, nièce d'un puissant député royaliste de Marseille. Mais lorsqu'il décide de l'enlever en espérant bientôt l'épouser, il ne mesure pas la colère que cet affront va faire naître chez M. de Cazalis. Sur fond de révolution de 1848 et d'épidémie de choléra, dans les rues de Marseille et à travers l'arrière-pays aixois, Marius, le jeune frère de Philippe, devra déjouer de nombreux obstacles pour sauver Philippe et protéger Blanche.