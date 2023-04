Les malheurs de Sophie

Au château de Réan vit une petite fille bien turbulente... mais si attachante ! La petite Sophie, du haut de ses trois ans, est une enfant vive et pleine d'imagination. Des idées, elle en a beaucoup ! Mais son cousin Paul et ses amies Camille et Madeleine ont appris à se méfier de ses belles idées, car elles mènent souvent à un beau désastre ! Madame de Réan arrivera-t-elle à inculquer quelques bonnes manières à sa fille ? Sophie n'est pas au bout de ses malheurs... Une nouvelle édition intégrale et illustrée pour redécouvrir ce grand classique de la littérature jeunesse.