Pourquoi les 3 bandes s'appellent Adidas et la gourmandise Nutella ? Plongez dans l'origine passionnante et les secrets des noms de 350 marques cultes

Chaque Français est exposé tous les jours à un millier de noms de marques ! Certaines sont présentes depuis plus d'un siècle et semblent indestructibles : Coca-Cola, Nivea, La vache qui rit... D'autres ont disparu, rachetées, absorbées ou tout simplement effacées des tablettes de l'histoire : Banga, Chambourcy, Mammouth, Simca, Motobécane... Enfin, certaines n'en sont qu'au début de leur histoire Tik Tok, Airbnb, BlaBlaCar, Tesla, Monster... Pour en savoir plus, ce livre plonge dans l'histoire et l'origine de toutes ces marques qui accompagnent notre quotidien. Savez-vous d'où vient le nom Nike ? Pourquoi Adidas ? Quel esprit "torturé" a pu trouver l'appellation Justin Bridou ? Pourquoi Ikea ? Quels sont les secrets bien cachés de certains logos ? Dans un style fluide et concis, le décryptage de chaque nom de marque est présenté sous la forme d'un paragraphe clair, rempli d'anecdotes à la fois drôles et instructives. Désormais, vous ne regarderez plus jamais les marques comme avant !