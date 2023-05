Commentaire sur Mort de Groethuysen à Luxembourg

Ce récit hybride qui se présente sous forme de fragments, de trames narratives entrecroisées, se déroule autour d'un fait réel, le voyage en automobile effectué par l'écrivain Jean Paulhan et son ami le peintre George Dubuffet en septembre 1946, entre Paris et Luxembourg. La conversation entre les deux amis laisse surgir des éléments du paysage d'après-guerre et des choses non dites, plus ou moins dissimulées, des souvenirs, des appréhensions. Bien sûr, il est question de langage et de littérature, mais ce n'est pas l'essentiel. Frappé par Mort de Groethuysen à Luxembourg, récit que rédige Paulhan à son retour à Paris, Louis Jacob revisite ce voyage comme si c'était la première fois.