Histoires inouïes des Hauts-de-France

Situés à la croisée de tant de chemins, les Hauts-de-France ont hérité d'un passé très fertile et haut en couleurs. Dans cet ouvrage, les auteurs ont sélectionné les histoires les plus folles qui ont émaillé la vie de cette région. Trente histoires rigoureusement véridiques, souvent peu connues, qui empêchent de refermer les pages de ce livre. Les auteurs nous plongent ainsi dans la découverte d'un étrange crâne de cristal qui donna naissance à une terrible prophétie, au coeur d'un village entier sous la terre que tout le monde avait oublié, ou dans les arcanes d'un des conflits sociaux les plus durs de France qui démarra à cause... de simples boutons de chemise ! Le lecteur s'enthousiasmera encore à la découverte de destins hors du commun : ces deux frères fondateurs d'un empire dans le ciel, cet ennemi public numéro un devenu premier policier de France, ce mineur martyrisé qui deviendra une icône, ou ces prisonniers de la mer qui feront frémir la France entière... Prêts à vous émerveiller ?