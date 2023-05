La fabrique de l'égalité LGBTQ+ aux Etats-Unis. Dissension, résolution et réparation

Le rôle de la Cour suprême dans les méandres des contre-pouvoirs institutionnels et du jeu politique étatsunien est méconnu mais fondamental. Par exemple, l'arsenal jurisprudentiel mis en place par l'intermédiaire du juge pivot Anthony Kennedy, a permis de sanctuariser l'égalité des droits des citoyens américains LGBTQ+ en reconnaissant le droit fondamental au mariage pour les couples de même sexe en 2015. De 1996 à 2015, Kennedy s'est méticuleusement attaché à donner de l'épaisseur à la clause d'égale protection du 14e Amendement, érigée en véritable rempart contre la discrimination d'une "classe suspecte" , tout en réaffirmant le principe de neutralité qui doit s'appliquer à toute autorité publique désireuse de délimiter les contours de la "liberté religieuse" . En étudiant les zones de convergence et de tension qui ont façonné les grands arrêts des droits des Américains LGBTQ+, ce livre éclaire sur les ressorts idéologiques, théoriques et interprétatifs qui ne cessent de fracturer les juges de la Cour suprême. En outre, il a pour objectif de réaffirmer que la citoyenneté des Américains LGBTQ+ peut dépasser toutes considérations politiques partisanes et ouvrir une troisième voie, celle du compromis et de la réparation morale et juridique. Pratique et étayé de témoignages et de récits authentiques des acteurs du mouvements LGBTQ+ et des familles homoparentales, ce livre permet de mieux cerner les enjeux qui sous-tendent les guerres culturelles ravivées par la présidence de Donald Trump.