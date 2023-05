Marie, fille des montagnes

Marie, fille unique de modestes paysans, grandit entre ses parents aimants. Leur existence lui semble douce dans la petite ferme nichée sur les rives d'un lac de montagne, car elle ignore tout d'un drame qui va nouer le destin de sa famille et le sien, et l'obligera à épouser Victor, un rustre qui la malmène. Malheureuse et exploitée, elle ne connaîtra l'amour que le temps d'un été, avec Thomas, son beau-frère, qui repart sans savoir qu'elle est enceinte. Mais la vie saura les remettre sur le même chemin, autour de leur fille, Laura...