Une étrange récolte

Bouilleur de cru renommé, Désiré décède tragiquement dans l'incendie de sa maison, laissant Marie, sa fille, seule et désemparée. Madeleine, une voisine et amie, lui fait une troublante révélation : le soir du drame, elle aurait aperçu une silhouette en fuite à proximité de la maison de son père... Marie abandonne alors ses études universitaires pour tout reconstruire et assurer la pérennité de l'activité familiale, à l'aube des années 1970. Aidée par Daniel, un ami d'enfance, garagiste et pompier volontaire, elle se lance à la recherche de preuves qui vont peu à peu étayer sa conviction...