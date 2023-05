Le dictionnaire du handicap

Cette nouvelle édition, entièrement revue, augmentée et mise à jour, propose comme les précédentes une grande variété de termes autour du handicap : - les définitions et classifications des handicaps et des maladies qui les causent ; - les principaux éléments de politique sociale ; - les caractéristiques des prestations, établissements et services spécialisés, ainsi que les droits des usagers ; - les professionnels oeuvrant auprès des personnes handicapées ; - les courants de pensée, méthodes éducatives, approches thérapeutiques et pratiques sociales. Au total, plus de 400 articles, précédés d'une brève chronologie de la politique du handicap, suivis d'un index de près de 500 entrées et d'un guide pratique destiné aux usagers et à leurs familles. Un ouvrage de référence indispensable pour les professionnels et les décideurs du travail social, de l'éducation nationale, des collectivités territoriales et des entreprises.