La plus belle décision de ma vie

Un feel good réconfortant qui invite à prendre un nouveau départ. Jess décide de fuir la routine quotidienne, laissant tout ce qu'elle sait et tous ceux qu'elle aime derrière elle, avec juste quelques objets précieux dans son sac à dos. Elle veut échapper à la souffrance et au traumatisme causés par une douloureuse relation avec un homme, qui a très mal tourné... La gentillesse et les attentions de Gethin lui coupent le souffle. Ils deviennent très vite amis. Mais après avoir traversé tant d'épreuves dans la vie, Jess peut-elle réapprendre à aimer et à vivre ? Romanesque et émouvant, un roman où tous les personnages sont attachants.