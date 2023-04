Rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Une famille juive entre les mondes

Rien de ce qui est humain ne nous est étranger retrace la vie des grands-parents de Claudio Lomnitz, Misha et Noemi, deux jeunes Juifs de Bessarabie. L'un migre seul au Pérou en 1919. L'autre y part avec ses parents en 1921. Fondateurs de revues, imprégnés d'idéaux internationalistes, antiimpérialistes puis antifascistes, passionnés d'éducation populaire et d'ethnologie, attachés à l'émancipation des Juifs et des Indiens, fraternisant avec les Quechua, intimes du Gramsci latino-américain, José Carlos Mariategui, Misha et Noémi n'ont cessé de rechercher les moyens de faire advenir une civilisation universelle. Globe-trotters de l'émancipation, séjournant à Paris, au Chili, en Colombie, en Israël, avant de s'établir en Californie, ils sont porteurs d'une judéité qui s'est identifiée à l'humanisme cosmopolite et s'est transmise à leur petit-fils, le narrateur, né entre les langues, les nationalités, les continents. La traversée de ces mondes est l'occasion pour l'auteur de leur donner une riche épaisseur sociale et historique et de nous révéler des connexions inattendues et passionnantes, des résistances admirables et obstinées au coeur de ce tragique XXe siècle. Francophone, Claudio Lomnitz est anthropologue et historien. Il est professeur d'anthropologie à Columbia University. Il a publié de nombreux ouvrages principalement consacrés au Mexique, dont une histoire politique et culturelle de la mort. Il est contributeur au grand quotidien mexicain La Jornada. Traduit de l'anglais par Marc Saint-Upéry.