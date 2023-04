Falaise de craie et d'eau

Une démarche deux regards sur la côte d'Albâtre (Seine-Maritime), un territoire fragile menacé par l'érosion avec une vision artistique, écologique, pédagogique et touristique. Des falaises dans leur diversité racontent leur histoire, les valleuses caractéristiques de cette côte, l'érosion ennemi invisible du patrimoine. Des photos prises dans les quatre saisons avec un regard esthétique de photographen des premiers plans sur les matières (eau, carie, galets, sable, coquillages, algues) qui devient des photos oeuvres d'art ou des tableaux où on imagine des formes et des objets. 2. 14. 0. 0