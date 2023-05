L'Ane se jette à l'eau

Toujours attentif et désireux de comprendre les vertigineux changements de nos sociétés depuis la dernière Guerre mondiale - tant dans les moeurs que dans la pratique religieuse -, Jan de Bartaloumè, à la suite de Le roman inachevé du boeuf de la crèche et Ces incroyables croyants, achève ici sa trilogie. Cette fiction met en scène un bourricot chroniqueur, compagnon du boeuf dans l'étable de Bethléem, témoin de siècles d'histoire de l'humanité en quête de sens et de spiritualité. L'auteur achève son investigation mettant en lumière les causes de l'allergie de nos contemporains vis-à-vis des moeurs et des religions traditionnelles au regard de leur recherche foisonnante de formes de vies spirituelles nouvelles.