Pilote cotier 1A. De Marseilles au Cap Dramont

DE MARSEILLE AU CAP DRAMONT L'indispensable guide de la côte d'Azur De Marseille au cap Dramont, sur près de 100 milles, les plaisanciers auront la chance de découvrir des paysages d'une grande variété. Aux falaises blanches et abruptes du massif de Marseilleveyre et ses grandioses calanques, succède la côte des Maures et les superbes îles d'Hyères. Le long de ces rivages partout très accore, les dangers sont rares et les caps ne forment que de légères avancées faciles à contourner. Quant au mistral que certains pourrait redouter, sachez qu'il perd de sa vigueur plus on progresse vers l'Est. Vues depuis le pont d'un bateau, ces côtes sont encore plus belles, les calanques de Marseille, les îles de Porquerolles et de Port-Cros, l'avancée des caps de l'Aigle et Camarat en sont les meilleures preuves. Ce Pilote Côtier, entièrement revu et corrigé, est l'outil indispensable des navigateurs, expérimentés ou pas. Il contient tous les renseignements et tous les conseils pour naviguer, de jour comme de nuit, et pour composer vos plus belles croisières. Pour cette nouvelle édition, nous avons modernisé la présentation avec toujours plus de photos et de plans, avec des commentaires claires et précis, des informations parfaitement documentées et à jour des dernières modifications. Ce travail a été réalisé par des auteurs dont la connaissance de ces côtes est le fruit de leurs innombrables navigations. C'est cette compétence et ce sérieux qui ont fait, depuis plus de 40 ans, le succès de la collection des Pilote Côtier auprès de tous les plaisanciers.