Paroles de mères-veilleuses. Parcours face au handicap d’un enfant

Ces dernières années, si le cadre législatif a évolué progressivement, force est de constater que, dans la réalité, la question de l'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap est loin d'être acquise, elle est même largement éprouvée par toute une série de situations journalières qui démontrent que les efforts à fournir afin de faire de l'inclusion une réalité sont encore immenses. Au coeur de ces quotidiens bousculés, les mères des enfants ou d'adultes en situation de handicap paient un lourd tribut : une charge mentale accrue, l'explosion des cellules familiales entraînant souvent une précarité financière marquée, la confrontation aux dédales administratifs laborieux, une incapacité matérielle de mener une vie professionnelle pleine et entière, outre la question inéluctable des lendemains : "Que deviendront nos enfants sans nous ? " . Visibiliser les parcours de vie des Mamans d'enfants différents, leur donner la parole pour décrire leurs trajets quotidiens, leurs joies et leurs peines, leurs interrogations concrètes d'aujourd'hui et pour demain est une démarche essentielle pour faire avancer plus rapidement celles et ceux qui au sein des lieux de pouvoir ont l'obligation morale d'accélérer les dossiers et faire des droits les plus fondamentaux ainsi que des libertés attenantes une réalité tangible. Cet ouvrage vise à décrire leurs vies, leurs quotidiens chargés et leur permettre de se faire entendre avec force dans une relative sérénité. Elles sont des "Mères - Veilleuses" , elles donnent sans compter à leurs enfants tout au long de leurs propres existences. Elles méritent que la société connaisse leurs combats face à la fragilité d'êtres différents. Leurs chemins doivent être compris et allégés, chacun d'entre nous peut y contribuer qui qu'il soit, où qu'il soit et faire en sorte par-là que les droits et les libertés des personnes en situation de handicap issus des nombreux textes de loi soient pleinement respectés ici en Belgique et ailleurs.