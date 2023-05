A la recherche de Glitter Faraday

Guidé par un désir impérieux, un écrivain entame un road trip pour sillonner l'Amérique à la recherche d'un certain Glitter Faraday. L'objet de sa quête est un manuscrit qui aurait été confié à cet homme, il y a plus de quarante ans à Alger, à l'époque terre d'accueil des Black Panthers. Vieux et grabataire désormais, Glitter vit dans la rue comme de nombreux Noirs à San Francisco. S'il ne sait pas ce qu'est devenu ce manuscrit, il a gardé des souvenirs précis de son séjour à Alger, alors capitale mondiale de la révolution, source de liberté et d'espoir. Le récit de Glitter traverse l'Histoire et les violences de la ségrégation, l'euphorie des révolutions, avec l'urgence compulsive, heurtée, du souvenir. L'entraînant parmi les destins mêlés d'une galerie de personnages, comme dans une partition de jazz où chacun à son rythme à imposer, Glitter va guider, à sa manière, le narrateur au-delà de sa quête.