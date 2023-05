L'Oracle du Zodiaque. Oracle de poche

Que dois-je faire ? Dois-je saisir cette opportunité ? Vais-je trouver l'amour ? Faut-il que je persévère ? Les réponses à nos questions sont en nous, mais on a souvent besoin d'un support pour se faire confiance et suivre son intuition. Guide d'éveil et compagnon indispensable, ce livre magique s'appuie sur les signes du zodiaques pour répondre à tes questions et te guider pour avancer dans la bonne direction. Son utilisation est extrêmement simple : 1. Pose une question à voix haute ou dans ta tête. 2. Ferme les yeux et ouvre le livre au hasard. 3. Le Zodiaque te répond. Second niveau de divination, une illustration accompagne chaque réponse : il suffit simplement de laisser le dessin t'imprégner et te révéler son sens.